В Єгипті поліція затримала озброєних прихильників президента

У Єгипті поліція затримала 18 прихильників президента Мухаммеда Мурсі, озброєних вогнепальною зброєю і залізними прутами. Вони прямували з Александрії до Каїра, де відбувається багатотисячна акція опозиції.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу МВС країни.

Затримані виявилися членами ісламістського угрупування «Аль-Гамаа». Один з лідерів організації раніше пообіцяв доставити до Каїра до 800 тисяч своїх прихильників у разі загрози президентові Мурсі.

За інформацією ІТАР-ТАРС, поліція також перехопила партію зброї, яку члени «Аль-Гамаа» намагалися провезти до єгипетської столиці.

Акція опозиції, приурочена до роковин інавгурації Мурсі, проходить на площі Тахрір. Супротивники президента звинувачують Мурсі в нездатності вирішити економічні проблеми країни і проблеми з безпекою громадян. Його також звинувачують у згортанні демократичних свобод. Вимагаючи відставки президента, опозиціонери при цьому хочуть, щоб влада перейшла до міністра оборони Абделя Фаттах Аль-Сісі. Активісти також планують піти маршем до президентського палацу, зазначає Lenta.ru.

Напередодні роковин інавгурації Мурсі до столиці Єгипту та інших міст були стягнуті війська, які узяли під контроль важливі об'єкти. Крім того, в неділю над протестувальниками на площі Тахрір було відмічено чотири бойові вертольоти «Апач».

Акції опозиціонерів і прихильників Мурсі почалися за кілька днів до інавгурації. У деяких містах вони переросли в безлади, в результаті яких загинули троє людей.

Мохаммед Мурсі прийшов до влади в червні 2012 року. Він переміг на виборах, призначених після революції 2011 року і усунення Хосні Мубарака. Мурсі є прихильником ісламістського руху «Брати-мусульмани».