Сноуден зробив першу заяву після прибуття до Росії

Про це йдеться в листі, який у понеділок потрапив у розпорядження агентства Reuters.

Це перша заява Сноудена відтоді, як він прибув до Москви 23 червня. У листі американець також подякував владі Еквадору за допомогу, яку йому надали при перельоті до Росії. Лист написаний іспанською та адресований президенту Еквадору Рафаелю Корреа. Дати на ньому немає, зазначає агентство.

«У той час як суспільство висловило підтримку тому, що я пролив світло на цю таємну систему несправедливості, уряд Сполучених Штатів Америки відповів позасудовим полюванням, яке коштувала мені сім'ї, свободи пересування та права на мирне життя без страху незаконної агресії», - цитує Лента.ру.

Раніше в понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що Сноуден зможе залишитися в Росії, якщо «припинить свою роботу, спрямовану на те, щоб завдавати шкоди нашим американським партнерам». Російський лідер при цьому припустив, що колишній співробітник спецслужб не погодиться на таку умову, оскільки вважає себе борцем за права людини.

За деякими даними, прохання Сноудена про притулок у Росії ще напередодні було передане в російський консульський пункт в аеропорту «Шереметьєво», в транзитній зоні якого американець залишається з моменту прибуття до Росії з Гонконгу. Незабаром Федеральна міграційна служба Росії назвала повідомлення про прохання Сноудена таким, що не відповідає дійсності, а черговий консул в «Шереметьєво» Кім Шевченко, навпаки, його підтвердив. Пізніше в прес-службі ФМС пояснили, що доставка прохання керівництву може зайняти від «лічених годин» до кількох тижнів.