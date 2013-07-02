Українські військові беруть участь у навчаннях "Слов'янська співдружність"

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, міжнародне військове навчання проводиться з метою підготовки штабів та підрозділів Збройних сил до виконання завдань за призначенням і набуття ними спроможності діяти спільно з підрозділами інших держав в багатонаціональних миротворчих операціях.

У навчанні візьмуть участь понад 500 військовослужбовців Російської Федерації, Білорусі, України. Буде залучено 50 одиниць військової техніки. Під час навчання військовослужбовці трьох країн обміняються досвідом та відпрацюють порядок взаємодії при виконанні завдань у збройних конфліктах. На практиці будуть відпрацьовані спільні дії підрозділів по охороні важливих об’єктів, супровід колон, знешкодження виявлених незаконних збройних формувань.

Тактичне навчання “Слов’янська співдружність” триватиме до 10 липня.