Європарламент забрав недоторканність у лідерки французьких ультраправих

Імунітет від кримінального переслідування членів Європейського парламенту поширюється на діяльність, пов'язану з виконанням ними своїх депутатських обов'язків.

Кримінальну справу проти Марін Ле Пен розпочали ще 2010 року, коли у своєму публічному виступі вона порівняла появу мусульман, які моляться на вулицях, з нацистською окупацією Франції.

Минулого року пані Ле Пен отримала 17,9% голосів у першому турі виборів президента Франції.

Вуличну молитву заборонили в Парижі 2011 року у зв'язку зі зростаючим протестом крайніх правих. Того ж року Франція стала першою країною в Європі, яка запровадила заборону на носіння нікабу - хустки, що закриває частину обличчя.

Мусульманами є шість мільйонів французів - трохи менше 10% населення.

В інтерв'ю французькому телеканалу LCI пані Ле Пен заявила, що наважилася сказати те, що думають усі французи.

ВВС Україна