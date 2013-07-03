Європарламент погрожує Угорщині санкціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За документ, підготовлений депутатом Руї Тавареша (група “зелених”, Португалія) проголосували 370 депутатів, проти – 249, утрималися – 82.

Депутати, зокрема, закликали Угорщину усунути з Конституції усі положення, які вже були визнані неконституційними Конституційним судом країни, зменшити застосування основних законів та застосувати рекомендації Венеціанської комісії.

Крім того, Європарламент закликав офіційний Будапешт забезпечити участь опозиції в конституційній реформі.

У резолюції також зазначається, що у випадку, якщо Угорщина не виконає цих рекомендацій, конференція Президентів Європарламенту повинна буде розглянути можливість застосування механізмів, передбачених у статті 7.1 Угоди про Європейський Союз.

Згідно з цією статтею, Європарламент може запропонувати Раді ЄС визначити, що з боку Угорщини є чіткий ризик порушення цінностей ЄС, визначених в статті 2 Угоди про Європейський Союз, що, у свою чергу, може привести до застосування санкцій проти Будапешта.

Депутати також закликали до створення “Копенгагенського механізму” на європейському рівні. На їхню думку, це має бути Група високого рівня, незалежна від політичного втручання, яка має моніторити ситуацію в країнах-членах на предмет порушення цінностей.