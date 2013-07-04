Десятки людей загинули під час зіткнень у Єгипті

Загальну кількість постраждалих медики оцінюють в сотні осіб.

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За даними агентства Reuters, як мінімум четверо із загиблих були співробітниками правоохоронних органів, повідомляє Lenta.ru.

Агентство відзначає, що найбільше число жертв зафіксовано в місті Мерса-Матрух на півночі країни. Там загинули вісім осіб, зокрема двоє поліцейських. Ще три людини стали жертвами зіткнень в Олександрії, не менше 50 прихильників і противників Мурсі отримали поранення. Також відомо про три жертви заворушень у південному місті Ель-Мінья. Подробиць про інших загиблих поки немає.