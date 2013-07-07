У Канаді вибухнув поїзд з цистернами нафти: вогонь майже знищив ціле містечко (відео)

Катастрофа товарного потягу, який перевозив нафту в американський штат Мен, сталася поблизу міста Ляк-Маґентік у провінції Квебек, повідомляє Еuronews.

Зійшовши з рейок, потяг вибухнув. Спалахнула жахлива пожежа, через яку місцева влада мусила евакуювати близько тисячі місцевих жителів (всього у місті проживає близько 6 тисяч мешканців).

Вогонь дощенту випалив центр Ляк-Маґентіка, згоріли десятки будинків. Нафта вилилась у місцеву річку. Влада побоюється екологічної катастрофи.

Причини аварії поки не з’ясовані. За попередньою інформацією, на момент аварії машиніста на посту не було. Він поставив потяг на запасний шлях і очікував кінця своєї зміни.