У Канаді вибухнув поїзд з цистернами нафти: вогонь майже знищив ціле містечко (відео)
12:26, 07 липня 2013Світ
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У Канаді зійшов з рейок і загорівся товарний потяг з 73 цестернами сирої нафти. Щонайменше она людина загинула, 80 вважаються зниклими безвісти.
Катастрофа товарного потягу, який перевозив нафту в американський штат Мен, сталася поблизу міста Ляк-Маґентік у провінції Квебек, повідомляє Еuronews.
Зійшовши з рейок, потяг вибухнув. Спалахнула жахлива пожежа, через яку місцева влада мусила евакуювати близько тисячі місцевих жителів (всього у місті проживає близько 6 тисяч мешканців).
Вогонь дощенту випалив центр Ляк-Маґентіка, згоріли десятки будинків. Нафта вилилась у місцеву річку. Влада побоюється екологічної катастрофи.
Причини аварії поки не з’ясовані. За попередньою інформацією, на момент аварії машиніста на посту не було. Він поставив потяг на запасний шлях і очікував кінця своєї зміни.
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