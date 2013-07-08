Дружину держсекретаря США госпіталізували в критичному стані

Дружину держсекретаря США Джона Керрі - Терезу ​​Хайнц Керрі - перевели з госпіталю в місті Нантакет в центральний госпіталь штату Массачусетс у Бостоні, передає РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Тереза ​​Хайнц Керрі була госпіталізована в критичному стані в неділю з невстановленим захворюванням. "Після того, як лікарі стабілізували її стан, її перевели в госпіталь у Бостоні в супроводі чоловіка", - йдеться в заяві прес-секретаря Джона Керрі.

Як наголошується, госпіталь штату Массачусетс у Бостоні є одним з найкращих медичних закладів в США. Прес-секретар не повідомив додаткової інформації про причини госпіталізації Хайнц Керрі, попросивши поважати право сім'ї на приватне життя в складний для неї період.

Держсекретар США одружений із Терезою Хайнц Керрі другим шлюбом. Вони одружилися в 1995 році. Значні статки пані Хайнц, що дісталися їй у спадок від її першого чоловіка Джона Хайнца-третього, спадкоємця компанії Heinz, дозволили Джону Керрі стати одним з найзаможніших сенаторів у США. В даний час Хайнц Керрі займається благодійністю.