Сенатор: США не скорочуватимуть ядерний арсенал в односторонньому порядку

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це заявив впливовий американський сенатор Боб Коркер, посилаючись на інформацію, отриману від керівництва адміністрації країни. Коркер представляє штат Теннессі і є другою за значущістю особою в комітеті з іноземних справ верхньої палати Конгресу, який перебуває під контролем демократів.

Як повідомив раніше в Берліні президент Барак Обама, США прийшли до висновку про те, що зможуть ефективно забезпечувати свою безпеку і при подальшому скороченні оперативно розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь - на ще третину від рівня, передбаченого новим ДСНО. У зв'язку з цим Вашингтон запропонував Москві розглянути можливість зробити аналогічні скорочення. Крім того, "ми будемо працювати з союзниками по НАТО, домагаючись значного скорочення американської та російської тактичної (ядерної) зброї в Європі", - зазначив господар Білого дому.

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Коркер інформував, що йому у вівторок телефонував з даного приводу держсекретар США Джон Керрі. Він, за словами сенатора, довів до його відома, що будь-які подальші урізання чисельності американського ядерного арсеналу адміністрація планує робити синхронно з Росією. "Адміністрація запевнила мене в тому, що ніякі подальші скорочення не будуть відбуватися поза переговорів з вироблення нового договору (з Росією) і без згоди сенату", - підкреслив законодавець.

У США ратифікацію міжнародних договорів здійснює верхня палата Конгресу. Точніше, робить це, відповідно до тонкощів американського законодавства, президент країни з санкції сенату.

Згідно з довідковими документами Білого дому, Обама затвердив міжвідомчі висновки, які дозволяють йти на "скорочення до однієї третини розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь від рівня, встановленого новим ДСНО".

Російсько-американський Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (новий ДСНО) був підписаний 8 квітня 2010 року в Празі. Набув чинності 5 лютого 2011 року. Договір передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після набуття ним чинності і надалі їх сумарні кількості не перевищували: 700 одиниць - для розгорнутих МБР, ТБ і БРПЛ; 1550 одиниць - для боєзарядів на них; 800 одиниць - для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ. Договір зобов'язує Росію і США обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв два рази на рік.