Завдяки інтернету дедалі менше росіян сліпо вірять телебаченню (опитування)

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

На тему: Лише 10% росіян боролися б за утримання Чечні у складі РФ

Так, довіра у висвітленні новин найбільше впала до телебачення. Зараз телебаченню довіряє 51% респондентів, при тому, що в серпні 2009 року ТБ довіряло 79% опитаних.

Також скоротилася довіра до газет (12% проти 16% 2009 року) і радіо (12% проти 23% у 2009 році). Водночас зросла довіра до Інтернет-видань (газети, журнали, інформаційні портали) до 14% (у 2009 році цей показник був 7%) і соціальних мереж – до 11% (у 2009 році цей показник був 4%).

Зросла кількість росіян, які довіряють друзям, рідним і сусідам (16% проти 9% у 2009 році). За даними опитування, нікому не довіряють 8% опитаних (у 2009 – 6%). Важко з відповіддю 6% (у 2009 – 3%).

При цьому більшість опитаних вважають, що основні канали Росії («Перший канал», «Росія», НТВ) об'єктивно висвітлюють події в країні і в світі. Так, 12% вважають висвітлення подій на цих каналах «абсолютно об'єктивним», 53% - «здебільшого об'єктивним».

Не довіряють російським телеканалам більш як чверть опитаних. 24% вказали «здебільшого необ'єктивно», 3% - «абсолютно необ'єктивно». Важко з відповіддю 9%.

Водночас, згідно з даними дослідження, 88% росіян найчастіше дізнаються про новини по телевізору (94% - в 2009 році), від друзів і сусідів - 24% (26% - чотири роки тому), з Інтернету - 21% (9% - в 2009 році), з газет - 20% (37% - в 2009 році), по радіо - 16% (41% - в 2009 році). Новини з соцмереж дізнаються 14% (6% - у 2009 році), з журналів - 4% (8% - у 2009 році).

Опитування проведено 20-24 червня 2013 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1601 осіб віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.