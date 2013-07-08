Збройні сили та релігійні авторитети закликали єгиптян до миру

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на єгипетські ЗМІ.

"Демонстранти на всіх площах можуть розходитися без остраху будь-яких переслідувань", - сказав представник Збройних сил.

У той же час, шейх каїрського ісламського університету ''Аль-Азхар'' Ахмед ат-Теїб заявив про намір усамітнитися у себе вдома, доки громадяни Єгипту не припинять брати участь у сутичках.

Приводом для такої заяви релігійного діяча стали події біля будівлі Республіканської гвардії, жертвами яких стали 42 людини.

''Я змушений усамітнитися вдома, доки люди не візьмуться за розум і не припиниться жорстокість, яка відбувається в країні'', - сказав релігійний діяч. Він також закликав громадян до загальнонаціонального примирення.

Нагадаємо, минулої ночі спалахнули сутички між прихильниками Мухаммеда Мурсі та військовиками біля будівлі Республіканської гвардії у Каїрі, де, імовірно, може перебувати усунений від влади президент Єгипту. За даними мінохоронздоров'я країни, унаслідок сутичок і перестрілки загинули 42 людини. Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур розпорядився створити комісію з розслідування того, що сталося.