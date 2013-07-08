15 вишів РФ отримають держпідтримку на входження до світових рейтингів

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки РФ.

Відповідно до указу президента, до 2020 року не менше п'яти російських університетів повинні увійти в сотню найкращих у світі. Конкурс на отримання держпідтримки для підвищення конкурентоспроможності серед світових університетів відбувався серед 36 російських вузів. Комісія відхилила з різних причин заявки 18 з них.

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"Переможцями конкурсного відбору ВНЗ на право отримання спеціальної субсидії на реалізацію заходів, які сприятимуть просуванню вишів у міжнародних рейтингах, стали 15 російських вузів", - сказано в повідомленні. Серед переможців, в тому числі, Далекосхідний федеральний університет (ДВФУ), Московський фізико-технічний інститут (МФТІ), Національний дослідницький технічний університет "МІСіС", Національний дослідницький університет "Вища школа економіки", Національний дослідницький ядерний університет "МІФІ".

Отримані за підсумками конкурсу кошти підуть на нарощування дослідницького потенціалу, залучення іноземних студентів і викладачів, зміну системи керування вишем, просування російської освіти на глобальному ринку.

Медведєв раніше підписав постанову про створення ради з підвищення конкурентоспроможності російських вузів. Також підписано документ про виділення в 2013 році на підтримку провідних вузів країни 9 мільярдів рублів, а до 2016 року буде виділено близько 40 мільярдів рублів.

Нагадаємо, в Шанхайському рейтингу - одному з найавторитетніших - у ТОП-500 вузів немає жодного українського і наявні тільки два російські університети.