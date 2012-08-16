ЗМІ: Жоден український виш не потрапив у Топ-500 кращих університетів світу

Як відзначає «Дзеркало тижня. Україна», один з найавторитетніших у світі рейтингів вишів опублікував Інститут вищої освіти Шанхайського університету Цзяо Тун.

У першій двадцятці найкращих університетів світу 17 вишів представляють США. Кращим вищим навчальним закладом визнано Гарвардський університет (США), далі слідують Стенфордський університет (США), Массачусетський технологічний університет (США), Каліфорнійський університет у Берклі (США) і Кембріджський університет (Велика Британія).

На пострадянському просторі найкращим вишем визнано Московський державний університет імені М.Ломоносова (80-е місце) і Cанкт-Петербурзький державний університет (п'ята сотня рейтингу). Решта вишів країн СНД і Балтії до рейтингу не потрапили.

Наголошується, що при складанні цього рейтингу найкращих вишів світу відбираються тільки ті університети, викладачі або випускники яких мають Нобелівську чи Філдсовську премію, публікують у наукових виданнях цитовані наукові дослідження, індексовані в Science Citation Index-Expanded і Social Science Citation Index.