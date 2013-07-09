The Guardian оприлюднила другу частину ексклюзивного відеоінтерв'ю Сноудена

Видання розмовляло з викривачем ЦРУ в Гонконзі 6 червня 2013, але опублікувало новий фрагмент зустрічі лише зараз.

Як зазначає The Independent, це сталося через кілька годин після того, як Болівія зажадала пояснити скандал з літаком президента Ево Моралеса.

У розмові з британськими журналістами Сноуден заявив, що його будуть розшукувати за порушення закону про боротьбу зі шпигунською діяльністю. «Американський уряд скаже, що я допомагав нашим ворогам», - зазначив програміст. Крім того, Сноуден розповів, як за останні десять років змінилося його ставлення до США. Зокрема, комп'ютерник повідомив, що в 2002 році він вступив до лав американської армії. «Я вірив в праведність того, що ми робили. Я вірив в благородство наших намірів у звільненні пригноблених людей за океаном », - заявив Сноуден.

Однак, за словами програміста, з часом він зрозумів, що американські власті вводять своїх громадян в оману, щоб створити певну точку зору. «І я був жертвою цього», - підкреслив Сноуден. «В основі своїй Америка - хороша країна. У нас хороші люди з гарними цінностями, які бажають робити правильні речі. Але існуючі структури влади діють в особистих цілях, щоб розширити свої можливості ціною свободи всього суспільства », - додав він.

Газета.ру