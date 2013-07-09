У Торонто - повінь: метро закрите, транспорт заблокований (фото)
10:03, 09 липня 2013Світ
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У Торонто сильні зливи спричинили повінь.
У Торонто - повінь / Фото: Canadian Press
У Канаді сильні зливи, що розпочалися вчора, призвели до затоплення вулиць Торонто.
Як передає ІТАР-ТАСС, місцями вода піднялася до двох метрів.
Рух міського транспорту зупинено. Метро закрите. Влада закликає населення по можливості не залишати свої домівки.
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На гарячу лінію постійно надходять дзвінки з проханням про допомогу від людей, заблокованих у своїх автомобілях. У міжнародному аеропорту Пірсон скасовані десятки авіарейсів.
Повідомлень про загиблих і поранених на даний момент не надходило.
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