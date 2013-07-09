ЗМІ: Колишній директор Фукусіми-1 помер від раку

Про це передає ІТАР-ТАСС з посиланням на представників компанії-оператора АЕС "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО).

Про причини смерті Йосіди не повідомляється. Водночас відомий, що з 2011 року він страждав на рак стравоходу і переніс кілька операцій.

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Після аварії на "Фукусімі-1", що сталася 11 березня 2011 року, Масао Йосіда протягом більш як шести місяців керував ліквідаційними роботами на станції, практично не залишаючи її території. Як згодом показало розслідування, його дії дозволили зменшити масштаби катастрофи. Зокрема, в один з перших днів після аварії Йосіда порушив пряму вказівку з боку керівництва ТЕПКО і продовжив закачування охолоджуючої морської води в один з реакторів станції.

У грудні 2011 року Йосіда залишив пост директора "Фукусіми-1" через тяжку хворобу, яка, як неодноразово підкреслювали лікарі, не була викликана радіоактивним опромінюванням.