У Європі працюють 132 атомних реактори

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті Директиви щодо посилення ядерної безпеки, схваленому в четвер Комісією.

«Країнам-членам вирішувати, чи хочуть вони виробляти ядерну енергію, чи ні. Фактом залишається те, що на сьогодні в Європі працює 132 атомних реактори. Наше завдання в Комісії - забезпечити, щоб питанням безпеки було надано пріоритет на кожному з них”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

Згідно з проектом Директиви, країни-члени також мають зробити все можливе для того, щоб виключити можливість витоку радіації у випадках аварій та щонайменше раз на 10 років проводити національні огляди дотримання безпеки на АЕС, особливо при схваленні рішень про продовження термінів роботи атомних блоків.

Проект Директиви також передбачає, що будь-які нові реактори, що встановлюватимуться в Європі, мають бути зроблені в такий спосіб, щоб у випадку аварій вони могли бути локалізованими в самому реакторі.

Проект Директиви також передбачає розробку окремих планів на випадок надзвичайних ситуацій для кожного з реакторів, посилення прозорості при інформуванні громадськості про нещасні випадки, а також посилення незалежності національних регуляторів в сфері атомної енергетики.

Як повідомляв УНІАН, після аварії на АЕС “Фукусіма-1” в Японії Єврокомісія вирішила провести стрес-тести АЕС Європи на їх відповідність можливим загрозам.

Оцінка проводилася в три етапи, на першому етапі свої доповіді представили компанії-виробники електроенергії на АЕС, на другому – були підготовлені доповіді національних регуляторів у сфері ядерної безпеки, на третьому – відбулася незалежна перевірка національних доповідей експертами Європейської групи регуляторів ядерної безпеки та Єврокомісії.