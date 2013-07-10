Конгрес заблокував рішення Обами дати зброю сирійській опозиції - ЗМІ

08:15, 10 липня 2013
Світ
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Конгресмени заблокували рішення про військову допомогу США опозиції Сирії.

Конгрес США побоюється потрапляння зброї до рук Аль-Каїди

Комітети з розвідки сенату і палати представників конгресу США заблокували рішення президента країни Барака Обами надати військову допомогу сирійській опозиції, ввівши суворі обмеження на фінансування цих заходів, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Hill.

За його даними, законодавці прийняли таке рішення, побоюючись, що зброя може потрапити до рук терористів, у тому числі пов'язаних з "Аль-Каїдою".

Подробиці введених обмежень невідомі, оскільки комітети голосували в закритому режимі на підставі секретної інформації. Однак обмежень достатньо, щоб запобігти постачання зброї, які планувалися, зазначає видання з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

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