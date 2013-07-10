Через абхазьких біженців Hilton може втратити готель у центрі Тбілісі
10:05, 10 липня 2013Світ
697 0
Власник ліцензії на будівництво у Тбілісі готелю всесвітньої мережі Hilton Давид Кодуа звинувачує уряд у бездіяльності, яка може привести до провалу цього проекту.
Готель "Сакартвело" заселений біженцями / Фото: wikimapia.org
Підприємець заявив, що на місці готелю «Сакартвело» («Грузія») у центрі Тбілісі заплановано будівництво готелю Hilton, проте роботи не можуть почати, тому що в ньому все ще живуть біженці з Абхазії, повідомляє Грузія-Онлайн.
«Міністерство економіки ніяк не може почати переселення біженців, і якщо готель не відкриється до січня 2015 року, то ліцензія Hilton буде анульована» - заявив бізнесмен.
За словами ж грузинського міністра у справах біженців Давида Дарахвелідзе, коли утискаються інтереси інвесторів це погано, але ще гірше, коли вже 4 роки утискаються інтереси біженців.
Міністр запевнив, що міністерство ні в якому разі не вижене біженців на вулицю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter