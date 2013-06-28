У Тбілісі тривають арешти

Як повідомляє Грузія Online з посиланням на прес-службу відомства, були затримані щонайменше 22 осіб, серед яких два заступника мера Тбілісі, заступник голови міських зборів і члени фракції «Єдиного національного руху» в міських зборах.

Мер Тбілісі Гігі Угулава бачить в затриманнях чиновників тиск на «Єдиний національний рух» - партію президента Михайла Саакашвілі, що перебуває в опозиції до правлячої коаліції «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі.

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Це вже друге за день масове затримання чиновників з мерії міста. Вранці 27 червня були затримані, а потім відпущені близько 30 осіб. За даними видання, деякі з них були приведені на допит насильно і в наручниках.

Слідча служба, у свою чергу, заявила, що співробітники мерії були не затримані, а тільки викликані на допит як свідки розкрадань у Фонді реабілітації Тбілісі, передає Лента.ру. За версією слідства, за сприяння високих чиновників мерії у Фонді було присвоєно і розтрачено близько 50 мільйонів ларі (майже 30 мільйонів доларів).