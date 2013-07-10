У Китаї на біохімічному заводі прогримів вибух: є жертви

Вибух прогримів сьогодні приблизно о 12:00 за пекінським часом (7.00 за Києвом) на біохімічному заводі в місті Суйчжоу, повідомляє Сіньхуа.

За даними пожежників, щонайменше одна людина загинула.

За їхніми словами, ще одна людина пропала безвісті, 7 отримали поранення.