У Китаї на біохімічному заводі прогримів вибух: є жертви
11:04, 10 липня 2013Світ
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Сьогодні вранці на біохімічному заводі в китайській провінції Хубей прогримів вибух на біохімічному заводі.
У провінції Хубей вибухнув біохімзавод / Фото: Вікіпедія
Вибух прогримів сьогодні приблизно о 12:00 за пекінським часом (7.00 за Києвом) на біохімічному заводі в місті Суйчжоу, повідомляє Сіньхуа.
За даними пожежників, щонайменше одна людина загинула.
За їхніми словами, ще одна людина пропала безвісті, 7 отримали поранення.
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