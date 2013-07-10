У Китаї на біохімічному заводі прогримів вибух: є жертви

11:04, 10 липня 2013
Світ
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Сьогодні вранці на біохімічному заводі в китайській провінції Хубей прогримів вибух на біохімічному заводі.

У провінції Хубей вибухнув біохімзавод / Фото: Вікіпедія

Вибух прогримів сьогодні приблизно о 12:00 за пекінським часом (7.00 за Києвом) на біохімічному заводі в місті Суйчжоу, повідомляє Сіньхуа.

За даними пожежників, щонайменше одна людина загинула.

За їхніми словами, ще одна людина пропала безвісті, 7 отримали поранення.

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