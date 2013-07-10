У Росії можуть дозволити "прописку" на дачі

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, документ, розміщений в електронній базі даних нижньої палати парламенту, спрямований на реалізацію постанов Конституційного суду РФ, прийнятих в 2008 і 2011 роках. Суд визнав невідповідними до Конституції положення закону "Про садівничі, городницькі об'єднання громадян", які виключають можливість реєстрації громадян за місцем проживання в належних їм на праві власності житлових будівлях, що придатні для постійного проживання.

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Законопроектом пропонується усунути невизначеність у питанні про те, в житловому будинку або будівлі реєструється людина й уніфікувати термінологію, ввівши поняття "індивідуальний житловий будинок".

Також із закону виключаються норми, що "обмежують право громадян на реєстрацію за місцем проживання в житловому будинку, розташованому на садовій або дачній земельній ділянці, яка відноситься до земель населених пунктів або землям сільськогосподарського призначення".

Люди, що мають у власності житлові будівлі, розташовані на садових і дачних ділянках, якщо вони відповідають вимогам, що пред'являються до житлових приміщень, і визнані придатними для постійного проживання, зможуть переоформляти такі будови як індивідуальних житлових будинків.

"Прийняття законопроекту дозволить реалізувати норми конституційного права громадян на вибір місця проживання в межах РФ", - підкреслюється в пояснювальній записці до законопроекту.