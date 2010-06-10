В Азарова вже придумали «прописку» для бомжів

Кабінет Міністрів на засіданні 9 червня схвалив проект змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

Зокрема проектом пропонується, що здійснювати облік бездомних осіб за місцем їх перебування на підставі особистого звернення або виявлення таких осіб, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ. Для цього органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади будуть утворені спеціальні центри обліку. Згідно із законопроектом відповідні центри можуть утворювати і громадяни чи благодійні організації. Відповідно до законодавства у складі інших соціальних служб можуть утворюватися структурні підрозділи (бюро, відділення тощо) без створення юридичної особи, які будуть вести облік бездомних осіб.

Крім того, встановлюється процедура отримання та відновлення документів, що посвідчують особу бездомного громадянина. Пропонується, що реєстрація місця проживання або місця перебування бездомних осіб здійснюватиметься органом реєстрації за територіальним розташуванням центру обліку або відповідного закладу, де їм надається тимчасовий притулок.

Проектом акту передбачається встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства стосовно соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей. В уряді вважають, що такі законодавчі зміни дадуть змогу покращити надання соціальних послуг бездомним особам.