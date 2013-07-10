Джохара Царнаєва привезли до суду в Бостоні

Царнаєва привезли на броньованому автомобілі служби Федеральних маршалів США в супроводі поліції. Біля будівлі суду автомобіль зустрічали журналісти та демонстранти з плакатами. Незадовго до цього будівлю суду, зокрема, зал, де відбудуться слухання, обстежила служба безпеки з собаками, повідомляє РІА Новости.

На засіданні Царнаєв, натуралізований громадянин США, повинен буде відповісти на питання судді про те, чи визнає він висунуті йому звинувачення. Його звинувачують у використанні зброї масового ураження і знищенні майна з умисним заподіянням смерті. 27 червня йому було висунуто звинувачення за 30 пунктами, з 17 з яких, за інформацією ФБР, йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

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Два вибухи пролінали в Бостоні під час міжнародного марафону 15 квітня. У причетності до організації теракту, крім 19-річного Джохара Царнаєва, підозрюється його старший брат Тамерлан, який загинув у перестрілці з поліцією. Інструкцію про виготовлення бомби вони скачали з інтернету, звідки вони також брали публікації і відозви прихильників джихаду, сказано в обвинувальному висновку.