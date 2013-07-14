Джоан Роулінг під псевдонімом опублікувала детективний роман

Новий роман автора серії книг про Гарі Поттера вийшов у квітні цього року. У The Cuckoo`s Calling розповідається про приватного детектива, ветерана війни Корморана Страйка (Cormoran Strike), котрий розслідує загадкову смерть моделі, яка впала з балкона.

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Роман вийшов в тому самому видавництві, що опублікувало попередню книгу Роулінг ”Випадкова вакансія”. На даний момент продано 1,5 тис. екземплярів нової книги, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на видання Sunday Times.

Як розповіла письменниця, вона відчула ”свободу”, випустивши книгу під псевдонімом. Роулінг сказала, що сподівалася зберегти цей секрет тривалий час. Вона зізналася, що одержала ”чисту насолоду”, опублікувавши роман без супутнього рекламного галасу і одержавши віддачу читачів і критиків, незважаючи на псевдонім.

Попередній роман письменниці ”Випадкова вакансія” вийшов у вересні минулого року. Тоді Роулінг не використала псевдонім. За перший тиждень в США було продано 375 тис. екземплярів, а у Великій Британії – більш як 120 тис.

Серія з семи романів Роулінг про Гарі Поттера, випущених у 1997-2007 роках, видана загальним тиражем 400 млн. екземплярів і перекладена 65 мовами. У 2011 році на екрани вийшла на екрани остання серія екранізації ”Поттеріани”, а також Роулінг представила своїм шанувальникам онлайн-проект Pottermore, заснований на сюжетах книг і невиданих епізодах.