Авторка «Гаррі Поттера» пообіцяла повернутися до дитячої літератури
Відома британська письменниця Джоан Роулінг, яка випустила минулого тижня свою першу після серії про Гарі Поттера книгу для дорослих, пообіцяла своїм читачам повернутися до дитячої літератури і написати наступну книгу для зовсім маленьких дітей.
Як передає РІА Новости, Дж.Роулінг повідомила, що в неї вже є кілька напрацювань, але деталі вона розкривати не буде.
«Думаю, наступна моя книга буде для дітей - для тих, хто навіть молодше, ніж аудиторія «Гарі Поттера», - сказала вона на зустрічі з шанувальниками на літературному фестивалі в англійському Челтнемі.
Відповідаючи на запитання читачів, письменниця зізналася, що складає своїм дітям казки перед сном, але ці історії розказані спеціально для них, так що в книгу вони навряд чи увійдуть.
Але й від дорослої літератури Дж.Роулінг відмовлятися не має наміру, ідеї в цьому напрямку в неї теж вже є.
На фестивалі письменниця представляє свою нову книгу, що вийшла кілька днів тому, «Випадкова вакансія» (The Casual Vacancy) про вибори в селі Пегфорд на північний захід від Лондона. Це перша робота для дорослої аудиторії, яку написала Дж.Роулінг після книг про Гарі Поттера.