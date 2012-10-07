Авторка «Гаррі Поттера» пообіцяла повернутися до дитячої літератури

Як передає РІА Новости, Дж.Роулінг повідомила, що в неї вже є кілька напрацювань, але деталі вона розкривати не буде.

«Думаю, наступна моя книга буде для дітей - для тих, хто навіть молодше, ніж аудиторія «Гарі Поттера», - сказала вона на зустрічі з шанувальниками на літературному фестивалі в англійському Челтнемі.

Відповідаючи на запитання читачів, письменниця зізналася, що складає своїм дітям казки перед сном, але ці історії розказані спеціально для них, так що в книгу вони навряд чи увійдуть.

Але й від дорослої літератури Дж.Роулінг відмовлятися не має наміру, ідеї в цьому напрямку в неї теж вже є.

На фестивалі письменниця представляє свою нову книгу, що вийшла кілька днів тому, «Випадкова вакансія» (The Casual Vacancy) про вибори в селі Пегфорд на північний захід від Лондона. Це перша робота для дорослої аудиторії, яку написала Дж.Роулінг після книг про Гарі Поттера.