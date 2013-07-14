ЗМІ: Сноуден може влаштувати уряду США «нічні жахи»

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден володіє дуже великим обсягом даних, розголос яких може серйозним чином нашкодити уряду США, повідомляє американський телеканал ABC News з посиланням на журналіста газети Guardian Гленна Гренвальда.

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"Сноуден володіє достатньою кількістю інформації, щоб за одну єдину хвилину завдати американському уряду збитки більш серйозні, ніж це вдавалося зробити будь-кому до цього", - заявив Грінваль в інтерв'ю аргентинській газеті Nacion, повідомляє РІА Новости.

За словами журналіста, через якого раніше велася публікація скандальних відомостей про розвідувальну діяльність США, перед своєю втечею Сноуден спеціально зберіг дані в мережевих сховищах по всьому світу.

"Американському уряду слід щодня молитися, щоб зі Сноуденом нічого не сталося, в іншому випадку весь обсяг даних буде оприлюднений, і для США це буде гірше нічного жаху", - додав Грінваль. Йдеться, зокрема, про те, як саме працює програмне забезпечення, що дозволяє спецслужбам отримувати доступ до електронної інформації громадян.