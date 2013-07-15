Нетаньяху каже, що Ізраїль може атакувати Іран і без допомоги США
Іран усе ближче підходить до створення ядерної зброї і Ізраїль не може йому цього дозволити, навіть якщо доведеться діяти самотужки, без допомоги США.
Про це заявив прем’єр міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху каналу CBS News, повідомляє Аль-Джазіра.
"Вони підійшли до червоної лінії. Вони ще не перетнули її. Вони усе ближче і ближче наближаються до створення бомби. І їм слід чітко сказати, що цьому не дадуть статися", - сказав Нетаньяху.
Прем’єр Ізраїлю також сказав, що його країна чутливіша до іранської ядерної програми і має дещо інший відлік часу ніж навіть її союзники у США. Тому Ізраїлю, можливо, доветься самостійно вживати заходів для припинення ядерної програми Ірану.
"Наші годинники тікають у різному темпі. Ми ближче ніж Сполучені Штати. Ми вразливіші. І тому ми муситимемо відповісти на запитання, як зупинити Іран, можливо, до того, як це зроблять Сполучені Штати", - заявив Нетаньяху.
Як повідомляв УНІАН, Ізраїль разом із західним світом виступають проти іранської ядерної програми, вбачаючи у ній небезпеку створення ядерної зброї. Іран же наполягає на виключно мирному характері своїх розробок.