Скрипаль "Большого театру" розбився на смерть в оркестровій ямі

Раніше прес-секретар ГАБТ повідомила, що Сєдов помер в результаті травм, отриманих після нещасного випадку.

Колега музиканта, скрипаль Ігор Свічкаренко написав на своїй сторінці в соцсесті Facebook, що Сєдов "впав у підвал оркестрової ями".

"Слідчими органами проводиться дослідча перевірка за фактом смерті співробітника ФГУК "Державний академічний Большой театр Росії" Віктора Сєдова", - йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

На цю тему: У київському Палаці спорту загинув журналіст

За даними відомства, 16 липня Сєдов зайшов у неосвітлене приміщення "оркестрової ями, вважаючи, що підлога ями перебуває на рівні першого поверху, і впав з висоти приблизно шести метрів. О 14.30 співробітник театру при плановому протипожежному обході виявив Сєдова на бетонній підлозі непритомного.

Постраждалий був доставлений у відділення екстреної реанімації НДІ СП ім. Скліфосовського, але 17 липня помер".