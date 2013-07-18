Навальний після вироку написав про жабу на трубі

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Гаразд. Ви тут не нудьгуйте без мене. А головне - не байдикуйте, жаба сама себе з нафтової труби не скине», - написав Навальний одразу після оголошення вироку суду.

Як повідомляв УНІАН, Ленінський суд Кірова сьогодні, 18 липня, засудив російського опозиціонера Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровського обласного державного унітарного підприємства (КОДУП) «Кіровліс»

17 липня Навального зареєстровано кандидатом на пост мера Москви.