США радять дослухатися до антикорупційних ініціатив Навального

Про це заявила представник зовнішньополітичного відомства США Марі Харф.

"Ми закликаємо Росію підтримати серйозні зусилля, такі як зусилля пана Навального, щодо зміцнення принципу підзвітності уряду і по боротьбі з корупцією, щоб тим самим стимулювати розвиток сучасної економіки", - йдеться в заяві Харф.

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Вона також закликала уряд Росії "забезпечити дотримання базових свобод, включаючи свободу слова і зборів". Також в держдепартаменті сподіваються, що Навальному буде забезпечений чесний апеляційний процес у суді.

"Ми закликаємо Росію забезпечити умови для чесного і неупередженого розгляду апеляції на вирок у відповідності до закону і з міжнародними зобов'язаннями Росії в галузі прав людини", - цитує РІА "Новости".

На думку держдепартаменту, процес над Олексієм Навальним і Петром Офіцерова був політично мотивований.