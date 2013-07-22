МЗС: Британія надала перекладача підозрюваному в терактах українцю
Британська сторона надала адвоката, перекладача та можливість користуватися медичним обслуговуванням громадянину України, затриманому за підозрою у причетності до скоєння терактів та вбивства.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС з посиланням на Посольство України у Великій Британії.
У МЗС нагадали, що 18 липня поліцією Вест-Мідленда (Бірмінгем, Велика Британія) було затримано двох громадян України за підозрою у причетності до скоєння терактів на території Сполученого Королівства та вбивства. Один із затриманих громадян України був згодом звільнений без висунення будь-яких звинувачень. Розслідування щодо причетності до інкримінованих злочинів іншого підозрюваного триває. При цьому британською стороною забезпечено дотримання його прав.
Посольство України підтримує контакт з представниками британських правоохоронних органів.
Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України у Великій Британії та МЗС України.