МЗС: Британія надала перекладача підозрюваному в терактах українцю

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС з посиланням на Посольство України у Великій Британії.

У МЗС нагадали, що 18 липня поліцією Вест-Мідленда (Бірмінгем, Велика Британія) було затримано двох громадян України за підозрою у причетності до скоєння терактів на території Сполученого Королівства та вбивства. Один із затриманих громадян України був згодом звільнений без висунення будь-яких звинувачень. Розслідування щодо причетності до інкримінованих злочинів іншого підозрюваного триває. При цьому британською стороною забезпечено дотримання його прав.

Посольство України підтримує контакт з представниками британських правоохоронних органів.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України у Великій Британії та МЗС України.