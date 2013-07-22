Українець, якого у Великій Британії підозрювали у тероризмі, проходить як свідок

Про це йдеться на сайті поліції Вест-Мідленда, повідомляє ТСН.

"Другого чоловіка було звільнено вчора ввечері без пред'явлення йому звинувачень. В даний момент він проходить у справі як свідок", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня поліція Вест-Мідленда оголосила про арешт двох українців, віком 22 і 25 років. Їх запідозрили в організації вибухів біля мечеті у Бірмінгемі. Пізніше стало відомо, що затримані стажувалися в ІТ-компанії Delcam. Як повідомили у компанії, один із хлопців навчався у Британії вже 4 місяці, а інший – лише 2. Вони познайомилися на стажуванні.

Водночас сьогодні, 22 липня, ТСН повідомила, що поліція відпустила одного з українців, обвинувачених у вибухах поблизу мечетей.

На офіційний запит ТСН у поліції підтвердили, що двох українців 22-х та 25-ти років справді допитали напередодні у поліцейському відділку. Молодшого відпустили, а старшого заарештували. Йому закидають організацію терактів у трьох містах на заході країни (Вулверхемптон, Тіптон та Волсол), а також вбивство 75-річного чоловіка.