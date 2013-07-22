Кейт Міддлтон народила сина

Дитина стала третьою у черзі на британський престол після свого діда принца Чарльза та батька принца Вільяма, повідомляє РІА Новости з посиланням на Кенсингтонський палац.

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"Герцогиня Кембриджська благополучно народила сина о 16.24 (18:24 за Києвом - ред.)", - сказано в повідомленні палацу.

Вага дитини становить 8 фунтів 6 унцій, що приблизно дорівнює 3,8 кілограма.

Мати та дитина проведуть ніч у лікарні.

Стать дитини залишалася невідомою до самих пологів - відповідно до королівських традиціяй Вільям і Кейт не стали розкривати головної таємниці і навіть стверджували, що вирішили завчасно її не дізнаватися самі, тим більше, що нещодавні зміни в законі про спадкоємність престолу дають першій дитині Вільяма і Кейт право на нього незалежно від статі.

Первісток герцога і герцогині Кембриджських, який носитиме титул принца Кембриджського, з'явився на світ в лікарні святої Марії на заході Лондона - тієї самої, де 31 рік тому народився принц Вільям.

Офіційне оголошення про радісну подію вже вивішено на воротах Букінгемського палацу. Народження спадкоємця також буде відзначено артилерійським салютом з Тауера та Грін-парку.

З ім'ям дитини передбачити все складніше - чітких традицій щодо не існує. Ім'я принца Вільяма було оголошено через тиждень після народження, ім'я його молодшого брата Гаррі - в день, коли принцеса Діана залишила лікарню. Букмекери вже давно приймають ставки на імена: фаворитами для хлопчика є Джордж, Чарльз, Філіп і Джеймс.

Немовля буде офіційно "представлене" Британії та світу в день, коли молода сім'я залишить лікарню. Швидше за все, вже завтра Кейт і Вільям з дитиною на руках будуть позувати фотографам, і можна не сумніватися, що ці знімки облетять весь світ. Через деякий час після народження первістка герцога та герцогині Кембриджської з'явиться офіційний портрет усіх трьох. Похрестять дитину в Букінгемському палаці, церемонія буде приватною, але офіційні фотографії пресі надані будуть.

У той же час представники палацу попереджають журналістів, щоб ті не розраховували на те, що в найближчий рік вони часто будуть бачити немовля. За їхніми словами, Кейт і Вільям дуже трепетно ​​ставляться до свого приватного життя і, напевно, будуть всіляко оберігати дитину від сторонніх очей. У перше у своєму житті турне майбутній спадкоємець вирушить приблизно через рік: як очікується, сім'я відвідає Австралію.

Тим часом, журналісти вже підрахували що, враховуючи тривалість життя Віндзорів, сьогоднішній хлопчик успадкує престол не раніше 2062 року. Якщо ж він доживе до 87 років, то у нього є шанс стати першим монархом 22 століття.

Принц Вільям найближчі дні проведе з сім'єю: йому як молодому батькові Королівські ВПС надали двотижневу відпустку.

Дитина стала першим онуком принца Чарльза і третім правнуком королеви Єлизавети Другої. Зараз очікується четвертий правнук: нещодавно було оголошено про вагітність онучки королеви Зари Філіпс.