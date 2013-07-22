Кейт Міддлтон народжує правнука королеві Єлизаветі

Кенсингтонський палац підтвердив, що герцогиню Кембріджську Кетрін доставлено до лондонської лікарні святої Марії. Раніше у понеділок про це повідомили ЗМІ.

"Герцогиня на машині прибула з Кенсингтонського палацу до приватного крила Lindo Wing лікарні святої Марії, з нею знаходиться герцог Кембріджський. У неї пологи на ранній стадії", - зазначається у заяві прес-служби резиденції герцогів Кембріджських, яке цитує РІА «Новости».

Стать дитини наперед не відома, проте незалежно від того, хто народиться - хлопчик чи дівчинка - він чи вона у будь-якому разі посяде третє місце у черзі на британський престол.

Як очікується, герцогиня народжуватиме природним чином, відповідно, пологи можуть тривати досить довгий час.

Поки все йде повністю за планом: герцогиня, відчувши перші перейми, повідомила про це свого особистого секретаря, який повідомив новину її лікуючому лікарю Маркусу Сетчеллу, сама ж герцогиня рано вранці відправилася до лікарні, де і планувала народжувати.

Після пологів Кенсингтонський палац повідомить світові ЗМІ про стать, зріст і вагу немовляти і про стан матері і новонародженого. Ім'я дитини буде названо пізніше.