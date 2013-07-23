США підготували план ударів по Сирії

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартін Демпсі.

"Потенційні цілі включають сили протиповітряної оборони, ВПС, наземні війська, ракетні установки, флот, так само як і допоміжні військові об'єкти та командні пункти. Дистанційні удари з повітря та ракетні удари могли б бути використані, щоб вразити сотні цілей за вибраним нами графіком" , - йдеться у листі Демпсі до голови сенатського комітету з військових справ Карла Левіна.

За словами воєначальника, для таких ударів будуть потрібні сотні літаків, кораблі, підводні човни та інші засоби, а витрати будуть обчислюватися мільярдами.

"Ефект полягатиме в значному ослабленні режиму і зростанні дезертирства. Є ризик, що режим може витримати обмежені удари, розосередивши сили. Атаки відплати також можливі", - цитує РІА "Новости".