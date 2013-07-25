США вимагають роз'яснити статус Сноудена в Росії

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на західні інформагентства, які цитують прес-секретаря Білого дому Джея Карні.

Він зазначив, що представники американської влади бачили суперечливі повідомлення про те, чи може Сноуден залишити аеропорт. За його словами, США, як і раніше, вважають, що Сноуден повинен повернутися до США, щоб відповісти на звинувачення у шпигунстві.

Сноуден, який вже понад місяць перебуває у транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво" з анульованим американським паспортом, 16 липня подав до Федеральної міграційної служби прохання про надання притулку.

ФМС видала йому довідку, проте її недостатньо для того, щоб залишити транзитну зону. Звернення Сноудена може розглядатися до трьох місяців.