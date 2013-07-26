Екс-голову МВФ Стросс-Кана можуть посадити на 20 років за звідництво - ЗМІ

Про це повідомляють РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

За даними прокуратури Лілля, судовий слідчий прийняв рішення передати до суду справу Стросс-Кана і ще 12 осіб, яким були висунуті звинувачення у звідництві. Ще одна людина підозрюється в співучасті в шахрайстві і зловживанні довірою.

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На початку липня прокуратура виступила з клопотанням про зняття зі Стросс-Кана звинувачень через відсутність необхідних доказів. Поки невідомо, чи буде прокуратура оскаржувати рішення про передачу справи до суду.

Розслідування у цій справі триває вже понад року, слідство вважає, що фігуранти, в тому числі Стросс-Кан, організовували вечірки за участі повій у Франції та за кордоном або брали участь у цих вечірках.

Захист фігурантів справи домагався припинення розслідування, проте в середині грудня 2012 Апеляційний суд французького міста Дуе відхилив звернення адвокатів і ухвалив рішення не знімати з екс-голови МВФ звинувачення у справі про організацію проституції. На думку слідства, у справі є вагомі докази того, що Стросс-Кан грав визначальну роль в організації вечірок і чудово був обізнаний, що жінки, які беруть участь у них, є повіями й отримують гроші.

Згідно з французьким законодавством, звідництво у складі злочинної групи карається позбавленням волі на строк до 20 років.