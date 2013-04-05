Депардьє знову не прийде на суд, бо готується грати Стросс-Кана

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

Французькі ЗМІ з посиланням на адвоката актора Еріка де Комон повідомляють, що актор пропустить судове засідання, оскільки перебуває в Нью-Йорку, де готується до зйомок фільму про колишнього главу МВФ Домініка Стросс-Кана, в якому виконає головну роль.

Депардьє, керуючи скутером, потрапив у невелике ДТП в Парижі 29 листопада минулого року. Співробітники поліції його затримали. Тест на алкоголь показав, що його вміст у крові актора в момент аварії більш ніж у три рази перевищував максимально допустимі межі.

У січні актор вже не з’явився в суд на слухання у своїй справі, де у нього була можливість визнати себе винним за спрощеною процедурою. Після цього справа передана до виправного суду. Згідно з французькими законами, за керування транспортним засобом у нетверезому стані водієві загрожує штраф у розмірі до 4,5 тисячі євро чи позбавлення волі строком до двох років.

Якщо актор продовжуватиме ухилятися від відвідувань судових слухань, щодо нього може бути порушено кримінальне переслідування, зазначає агентство.