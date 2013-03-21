У Шотландії призначили дату референдуму про незалежність від Британії
Референдум із питання про незалежність Шотландії від Великої Британії відбудеться 18 вересня 2014 року, оголосив перший міністр Шотландії Алекс Салмонд.
Як передає РІА «Новости», до парламенту Шотландії було внесено законопроект про референдум. Питання, на яке повинні будуть дати відповідь жителі Шотландії, звучатиме так: "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?".
На тему: Великобританія дозволила Шотландії провести референдум про незалежність
Раніше місцева влада на чолі з Шотландською національною партією SNP представила план переходу до незалежності в разі позитивного результату референдуму 2014 року. Так, якщо Шотландія відокремиться від Сполученого Королівства восени наступного року, День незалежності буде призначено в березні 2016 року. Перші парламентські вибори тоді пройдуть у травні того ж року.
У жовтні 2012 року британський прем'єр Девід Кемерон і перший міністр Шотландії А.Салмонд підписали угоду, що регламентує проведення восени 2014 року референдуму. В ньому зможуть взяти участь усі жителі Шотландії, включаючи 16- і 17-річних підлітків.