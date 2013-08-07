ЗМІ: Меркель може залишити посаду канцлера достроково

Про це сьогодні повідомила інтернет-версія журналу "Штерн", передає ІТАР-ТАРС.

За його інформацією, Меркель хотіла б, щоб її наступник - новий лідер правлячої коаліції - отримав можливість мінімум рік (до наступних парламентських виборів у 2017 році) займати пост канцлера.

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У 2016 році буде рівно 25 років, як вона прийшла у велику політику, зайнявши пост міністра у справах жінок і молоді в кабінеті Гельмута Коля. Як зазначає "Штерн", Меркель після того як залишить своє крісло, не має наміру займати високі пости у міжнародній політиці, але планує відправитися разом з чоловіком - професором хімії Йоахімом Зауером - в подорож до Північної та Південної Америки.

Тим не менше, сама Меркель в інтерв'ю інформагентству ДПА на початку липня заявила, що "я охоче виконую свої обов'язки і хотіла б залишитися на посаді канцлера весь наступний термін повноважень, оскільки нам належить виконати ще багато завдань".

Парламентські вибори заплановані в Німеччині на 22 вересня. За їх підсумками буде сформовано новий уряд ФРН і обраний новий канцлер.