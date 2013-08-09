ООН розповіла про зміну світового лідера з виробництва кокаїну
10:56, 09 серпня 2013Світ
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Площі плантацій коки в Колумбії в минулому році скоротилися на чверть, через що країна втратила світове "лідерство" з виробництва кокаїну.
Колумбія втратила "лідерство" з виробництва кокаїну / Фото: psyplants.org
Про зміну позицій виробників кокаїну повідомляється в звіті Управління Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з наркотиками і злочинністю (УНП ООН), передає РБК з посиланням на Associated Press.
Площа, відведена під вирощування коки, знизилася з 64 тис. га в 2011-му до 48 тис. га в 2012-му. Таким чином, Колумбія вже не є "лідером" з виробництва кокаїну.
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За даними ООН, тепер найбільшим у світі виробником кокаїну стане Перу. Зараз УНП ООН готує звіт про обсяги вирощування коки в цій країні.
Влада Перу у свою чергу повідомила про знищення 14 тис. га кокаїнових плантацій у минулому році.
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