ООН розповіла про зміну світового лідера з виробництва кокаїну

Про зміну позицій виробників кокаїну повідомляється в звіті Управління Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з наркотиками і злочинністю (УНП ООН), передає РБК з посиланням на Associated Press.

Площа, відведена під вирощування коки, знизилася з 64 тис. га в 2011-му до 48 тис. га в 2012-му. Таким чином, Колумбія вже не є "лідером" з виробництва кокаїну.

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За даними ООН, тепер найбільшим у світі виробником кокаїну стане Перу. Зараз УНП ООН готує звіт про обсяги вирощування коки в цій країні.

Влада Перу у свою чергу повідомила про знищення 14 тис. га кокаїнових плантацій у минулому році.