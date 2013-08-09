У Римі сапери перевіряють каналізаційні люки - висока загроза терактів

Правоохоронні органи Італії вживають надзвичайні заходи щодо безпеки в Римі у зв'язку з заявами влади США про високу терористичну загрозу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За вказівкою квестури (поліцейського управління) Риму, особлива увага приділяється безпеці іноземних дипломатичних представництв в Італії, а також ряду інших важливих об'єктів, розташованих в італійській столиці, повідомляє інформагентство Ansa.

Співробітники правоохоронних органів, в тому числі, сапери проводять масштабні перевірки у ряді районів Риму, зокрема, обстежують каналізаційні люки.

Головна увага зосереджена на території поблизу посольств США, а також Великобританії, Іспанії і ряду інших країн ЄС.

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МЗС Італії охарактеризувало терористичну загрозу в світі як реальність, вказавши при цьому, що вона прямо не спрямована проти Італії.

"Ми не маємо в своєму розпорядженні якоїсь специфічної інформації про ризики для Італії", - заявила у четвер заступник міністра закордонних справ Марта Дассена.

Раніше держдепартамент США попередив співгромадян по всьому світу про загрозу терактів, яка триватиме до кінця серпня. З міркувань безпеки США закрили майже 30 посольств і консульств на Близькому Сході і в Африці, 19 з яких - до 10 серпня.