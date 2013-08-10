Обама оголосив паузу у відносинах з Росією через «спрямоване назад мислення» Путіна
Президент США Барак Обама заявив у п’ятницю, що Вашингтон «ставить на паузу» і переоцінює відносини з Москвою через, як він сказав, «спрямоване назад мислення» президента Росії Володимира Путіна.
Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, Обама заявив, що заохочує Путіна «думати в напрямку вперед, а не назад», повідомляє Радіо Свобода.
За словами Обами, поступ у розвиткові відносин двох країн спостерігався доти, доки Путін не повернув собі президентство минулого року, тепер же з російського боку стала знову помітна антиамериканська риторика, заснована на стереотипах часів Холодної війни.
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Тепер, сказав американський керівник, виникають усе нові розбіжності – з таких питань, як громадянська війна в Сирії, права людини чи російське законодавство, спрямоване проти гомосексуалів. Надання в Росії притулку втікачеві зі США Едвардові Сноудену, якого звинувачують у поширенні американських таємниць, – тільки один із таких моментів.
Серед іншого, президент США сказав, що хотів би, щоб на зимових Олімпійських іграх у Сочі в Росії перемагали спортсмени-представники сексуальних меншин.