Обама оголосив паузу у відносинах з Росією через «спрямоване назад мислення» Путіна

Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, Обама заявив, що заохочує Путіна «думати в напрямку вперед, а не назад», повідомляє Радіо Свобода.

За словами Обами, поступ у розвиткові відносин двох країн спостерігався доти, доки Путін не повернув собі президентство минулого року, тепер же з російського боку стала знову помітна антиамериканська риторика, заснована на стереотипах часів Холодної війни.

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Тепер, сказав американський керівник, виникають усе нові розбіжності – з таких питань, як громадянська війна в Сирії, права людини чи російське законодавство, спрямоване проти гомосексуалів. Надання в Росії притулку втікачеві зі США Едвардові Сноудену, якого звинувачують у поширенні американських таємниць, – тільки один із таких моментів.

Серед іншого, президент США сказав, що хотів би, щоб на зимових Олімпійських іграх у Сочі в Росії перемагали спортсмени-представники сексуальних меншин.