У США величезний потяг з їжею зійшов з рейок (фото)
07:23, 12 серпня 2013Світ
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Потяг з товарами повсякденного користування та продуктами харчування зійшов з рейок у районі міста Уейнока (Waynoka) на північному заході американського штату Оклахома.
У момент аварії швидкість поїзда була 90 кілометрів на годину / Фото: @ nwoweather
За словами очевидців, всі 40 вагонів потяга зійшли з рейок і завалилися набік, а частина вмісту вивалилася з контейнерів.
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В результаті аварії ніхто не постраждав, повідомляє РІА Новости за інформацією місцевого телеканалу News9.
Представники влади повідомили, що в момент аварії швидкість поїзда була 90 кілометрів на годину, а дозволена на цій ділянці дороги складає 100. Попередніх версій про причини інциденту озвучено не було.
Очікується, що на відновлення руху на даному маршруті необхідно близько доби.
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