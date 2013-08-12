У США величезний потяг з їжею зійшов з рейок (фото)

За словами очевидців, всі 40 вагонів потяга зійшли з рейок і завалилися набік, а частина вмісту вивалилася з контейнерів.

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В результаті аварії ніхто не постраждав, повідомляє РІА Новости за інформацією місцевого телеканалу News9.

Представники влади повідомили, що в момент аварії швидкість поїзда була 90 кілометрів на годину, а дозволена на цій ділянці дороги складає 100. Попередніх версій про причини інциденту озвучено не було.

Очікується, що на відновлення руху на даному маршруті необхідно близько доби.