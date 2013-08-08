Компанія, чий потяг у Канаді знищив центр міста, оголосила про банкрутство

Як заявили у компаніїі, сума виплат за позовами і зобов'язання щодо відшкодування шкоди, заподіяної залізничною катастрофою, перевищує суму всіх її активів - навіть з урахуванням можливого отримання страхових виплат.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на bfm.ru

Нагадаємо, потяг, що складався з п'яти локомотивів і 72 цистерн з нафтою, у ніч на 7 липня зійшов з рейок. Цистерни покотилися вниз по схилу.

На тему: 45 людей зникли безвісти після катастрофи в Канаді

Через аварію сталися кілька потужних вибухів, які знищили частину містечка Лак-Межантік. В результаті цього інциденту - найважчої залізничної аварії у Канаді з 1910 року - загинули 47 людей, більше двох тисяч були евакуйовані.