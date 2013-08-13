Красноярський хірург вкрав із шлунку пацієнта героїн (відео)

Хірург міської лікарні робив операцію чоловікові, що перевозив у себе в шлунку героїн. Після чого контейнери з наркотичним засобом були вилучені співробітниками карного розшуку.

Оперативним шляхом поліцейські встановили, що частину зілля лікар присвоїв собі. При особистому огляді співробітники поліції виявили і вилучили у хірурга захований в одязі згорток з 5 грамами героїну. У момент затримання лікар перебував у стані наркотичного сп'яніння.

За даним фактом слідчими МО МВС Росії «Боготольський» порушено 2 кримінальні справи: за статтею 228 КК РФ «Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів у великому розмірі» і статтею 229 КК РФ «Розкрадання наркотичних засобів у великому розмірі». Хірургу може загрожувати до 15 років позбавлення волі.