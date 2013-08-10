Собака знайшов наркотики в мобільному телефоні

03:46, 10 серпня 2013
Суспільство
607 0

У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники затримали громадянина Великої Британії, який намагався провезти наркотичні речовини в мобільному телефоні.

Про це УНІАН повідомила співробітниця сектора з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків із громадськістю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ольга Почтова.

Згідно з повідомленням, представлений для проходження контролю паспорт громадянина Великої Британії викликав певні сумніви у прикордонників. Також на особисті речі цього громадянина зреагував службовий собака.

У ході спільного огляду з представниками митної служби в багажі громадянина виявили мобільний телефон, в якому замість акумулятора знаходилися 42 таблетки. Як показав експрес-аналіз, таблетки містили наркотичний засіб - метадон.

Крім того, у футлярі для сигари в іноземця виявлено пакет із порошковою речовиною білого кольору (приблизно 1,5 грама).

Чоловіка передано представникам правоохоронних органів України.

Інформацію про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter