Собака знайшов наркотики в мобільному телефоні

Про це УНІАН повідомила співробітниця сектора з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків із громадськістю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ольга Почтова.

Згідно з повідомленням, представлений для проходження контролю паспорт громадянина Великої Британії викликав певні сумніви у прикордонників. Також на особисті речі цього громадянина зреагував службовий собака.

У ході спільного огляду з представниками митної служби в багажі громадянина виявили мобільний телефон, в якому замість акумулятора знаходилися 42 таблетки. Як показав експрес-аналіз, таблетки містили наркотичний засіб - метадон.

Крім того, у футлярі для сигари в іноземця виявлено пакет із порошковою речовиною білого кольору (приблизно 1,5 грама).

Чоловіка передано представникам правоохоронних органів України.

Інформацію про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.