ЗМІ: Бербери влаштували погром у парламенті Лівії
19:30, 13 серпня 2013Світ
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Представники етнічної меншини Лівії - бербери - увірвалися в будівлю парламенту Лівії у вівторок і влаштували погром на знак боротьби за свої культурні права.
У парламенті Лівії влаштували погром / Фото: Polittech.org
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
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Інцидент стався під час перерви чергової сесії асамблеї, повідомив представник Загального національного конгресу Лівії Омар Хмайден (Omar Hmaiden). Він розповів, що представники етнічної меншини били вікна і ламали меблі. Деякі документи, що належали членам асамблеї, пропали.
Про постраждалих не повідомляється.
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