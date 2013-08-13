ЗМІ: Бербери влаштували погром у парламенті Лівії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

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Інцидент стався під час перерви чергової сесії асамблеї, повідомив представник Загального національного конгресу Лівії Омар Хмайден (Omar Hmaiden). Він розповів, що представники етнічної меншини били вікна і ламали меблі. Деякі документи, що належали членам асамблеї, пропали.

Про постраждалих не повідомляється.