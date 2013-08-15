У США на хімзаводі стався вибух, є постраждалі (фото)
07:13, 15 серпня 2013Світ
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На хімічному заводі, розташованому в американському місті Валдоста, штат Джорджія, у четвер, 15 серпня, відбулися вибух і пожежа.
В районі заводу закрили дороги і провели евакуацію / Фото: moultrieobserver.com
Як повідомляє Associated Press, в результаті поранено три людини.
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У місцевій поліції розповіли, що аварія сталася в цеху з переробки відходів, у тому числі небезпечних, повідомляє Lenta.ru.
На сайті газети The Valdosta Daily Times повідомляється, що в районі заводу закрили дороги і провели евакуацію в радіусі однієї милі (1,6 кілометра).
Фото: moultrieobserver.com
Видання повідомляє також з посиланням на начальника поліції Валдоста, що троє постраждалих отримали сильні опіки. Їх імена не називаються.
Про причини вибуху і пожежі також поки нічого не відомо.
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